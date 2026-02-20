俳優の松田美由紀（64）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女でミュージシャンの松田ゆう姫（38）の結婚を祝う“女子会”の様子を公開し、反響が集まっている。【写真】松田美由紀＆豪華メンバーが長女・ゆう姫の結婚を祝福、“可愛い女子会”ショット美由紀は「昨夜は、娘のゆう姫の結婚祝いに」と書き出し、俳優の松本まりか（41）、アーティストの清川あさみ（46）らが駆けつけてくれたことを報告。「楽しい楽しい女子