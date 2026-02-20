俳優の広末涼子のモノマネでかつてブレイクし、現在はクリエイターのおかもとまり（36）が、20日、自身のブログを更新。以前に交際を明かしていた恋人との同棲することを告白した。【写真】年新恋人とのショットも…交際を報告したおかもとまりおかもとは、「ついに彼と同棲します！」と題したこの日のブログで、「彼と付き合い、来月で1年4ヶ月なのですが...ついに同棲します」と告白。「ひとり親手当は離婚してからもらって