阪神の西勇輝投手が２０日、具志川野球場で休日返上で汗を流した。午前１０時半ごろに球場に姿を現すと、サブグラウンドでの投球練習や室内練習場で打撃投手を務めるなど、約２時間体を動かした。２１日から始まる最終クールに向けて順調な様子。具志川では２２日にはエナジックとの練習試合も予定されている。