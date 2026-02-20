2月20日午前、新潟市江南区のJR信越線の踏切内で列車と人が衝突する事故があり、一人が死亡しました。事故があったのは、新潟市江南区北山のJR信越線第二北山踏切です。20日午前10時半ごろ、JR関係者から警察に「列車と人がぶつかった」と通報がありました。警察やJRによりますと、新潟駅発・新津駅行きの普通列車が何らかの理由で線路上にいた人と衝突したということです。衝突したのは、性別不明の成人とみられる1人で、その場で