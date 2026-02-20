公正取引委員会が入るビル前のプレート修理業務を委託した車体整備業者に約2800台の故障車や部品を無償で運搬させたとして、公正取引委員会は20日、日産系ディーラーの「日産東京販売」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反を認定し、再発防止や業者の負担額の支払いを求めて勧告した。公取委によると、同社は2024年8月〜25年7月、顧客から部品交換や板金塗装などを依頼された車計2808台を25の整備業者に引き渡し