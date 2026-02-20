栃木県警宇都宮南署は１８日、宇都宮市の会社員の男（６１）を偽造公記号使用の疑いで宇都宮地検に書類送検した。男は「間違いない。反省している」と容疑を認めているという。発表によると、男は１月２６日朝、宇都宮市末広の路上で、自身の運転する普通乗用車の前方に入り込んだ軽乗用車を運転していた８０歳代男性に対し、「交通違反だ。出頭しろ」などと言いながら、偽造した警察手帳を見せた疑い。男は犯行直後に現場か