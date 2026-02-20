タレントの河合郁人が２０日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子で銅メダルとなった中井亜美の話題の首傾げポーズについて、アイドルならではの視点で、特徴を解説。「スターです」と絶賛した。ＳＰ１位の中井は金メダルをかけて滑走。残念ながら細かいミスがあり、金とはならなかったが、それでも１７歳で堂々の銅メダル獲得となった。中井といえば、演技の後、右手