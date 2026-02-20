【モデルプレス＝2026/02/20】タレントのpecoが12日、都内にて行われた映画『嵐が丘』の試写会イベントに登壇。イベント後にモデルプレスのインタビューに応じ、激しすぎる愛ゆえの悲劇を描く本作をきっかけに、自身の恋愛観やryuchellとの出会い、さらに息子に伝えたい思いなどを語った。【モデルプレスインタビュー】【写真】30歳ママタレ「身長差が微笑ましい」7歳息子との海外ディズニーショット◆peco「“運命”を感じたのはr