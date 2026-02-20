【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。妻で料理研究家の花音の手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】62歳タレント「品数すごすぎる」太刀魚の梅紫蘇巻き・もっちりさつま揚げなどズラリ食卓◆川崎麻世、美人妻の手料理を公開川崎は「我が家のごはん」とつづり、太刀魚の梅しそ巻きやさつまいも粥が並ぶ、健康的な食卓の様子を投