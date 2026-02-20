【モデルプレス＝2026/02/20】元タレントの木下優樹菜が2月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製お新香を添えた手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】芸人の30代元妻「見栄えバッチリ」自家製お新香入り3つの手作り弁当◆木下優樹菜、自家製お新香付きの手作り弁当披露木下は「ひとりオムライス嫌いがいるから キムチ炒飯」とコメントし、2つのオムライス弁当と、1つのキムチ炒飯弁当が並んだ写真を公開。「