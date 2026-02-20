頼れるじゃがいもで作る、手軽なガレット風の一枚。味つけは塩と粉チーズだけ。じゃがいもの甘みと桜えびのうまみが引き立って、予想以上にハマります。外はカリッと、中はほくほく。シンプルなのに満足感もばっちりです！『じゃがいもと桜えびのガレット風』のレシピ材料（2人分）じゃがいも……2個（約280g） 桜えび……大さじ2 塩……小さじ1/4 こしょう……少々 サラダ油……大さじ1と1/2 粉チーズ……大さじ2作り方（1）じゃ