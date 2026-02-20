鹿児島市の深刻な交通渋滞への対策を話し合う協議会がきょう20日、開かれました。 会議では対策の試案が示されましたが、委員からは実効性をめぐり、厳しい意見が出されました。 (鹿児島商工会議所 岩崎芳太郎会頭)「(渋滞による)経済損失は誰が被ってると思うか」経済損失額は年間410億円にものぼる 鹿児島市は、他県の県庁所在地と比べ、市街地部分の道路の混雑割合が全国ワーストとなっています。 その経済損失額は