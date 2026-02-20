ポンド買い反応、英小売売上高が予想上回る伸びで＝ロンドン為替 １月英小売売上高が予想を上回る伸びを示したことで、ポンド買い反応が広がっている。ポンドドルは1.3440台から1.3465付近へと上昇、ポンド円は208.70付近から208.90台へと上昇。ユーロポンドは0.8740台から0.8730台に下落している。 英小売売上高は前月比+1.8％（前回+0.4％、予想+0.2％）、前年比+4.5％（前回+1.9％、予想+2.8％）といずれも予想