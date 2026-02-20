リンクをコピーする

ＮＹ原油時間外取引６７ドル台乗せと一段高、中東地政学リスクへの警戒感で 東京時間16:12現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝67.05（+0.62+0.93%）