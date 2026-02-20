メインシナリオ・・・戻りを試す、基準線突破に注目。18日にそれまで上値を抑えていた154.00を上抜くと、今日は155.38付近まで一時上昇した。目先、戻りを試す展開になりそうだ。一目均衡表の基準線がある155.67が最初の関門。同線を上抜くと、節目の156.00や一目均衡表の雲の下限がある156.14が視野に入る。同水準を上抜くと、節目の157.00や9日の高値157.76がターゲットになる。 サブシナリオ・・・売りが先行すれば