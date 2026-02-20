メインシナリオ・・・このところ直近の安値を更新しながら下落しており、下値指向が強まっている。19日に1月26日以来の安値水準となる1.3434ドルまで一時下落しており、1月21・22日の安値1.3402ドルを下抜けば、1月19日の安値1.3331ドルや昨年12月17日の安値1.3312ドル、一目均衡表の雲の下限の1.3303ドル、昨年12月9日の安値1.3288ドルが下値の目標になる。昨年12月9日の安値1.3288ドルを維持できないようなら、昨年12月2日の安値