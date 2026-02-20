山形県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり166.2円で、全国最高値となりました。前の週から2.4円値上がりしていて、来週も値上がりが予想されるということです。資源エネルギー庁が発表した2月16日時点の山形県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり166.2円で、前の週より2.4円値上がりしました。全国平均と比べると9.5円高く、鹿児島の165.7円を上回り、全国で最も