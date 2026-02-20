カプセルトイの専門店を全国展開する会社の社長が、自社の店舗で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして書類送検されました。書類送検されたのは、全国にカプセルトイの専門店「＃Cーpla」を展開する「トーシン」の宮本達也社長です。捜査関係者によりますと宮本社長は去年7月、東京・渋谷区の自社店舗で、女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いや去年6月に札幌市の路上で女性のスカート内を盗撮した疑いなどが持たれてい