アメリカ向けの巨額投資事業について赤沢経済産業相は、「アメリカに搾取されている訳でない」と強調しました。赤沢経産相「米国に言われたら何でもやるというような誤解が広まっていますが、それは違います。日本のメリットもあると確認した上で、私が確認した上で動かしている」赤沢経産相は、SNSなどで対米投資に対する否定的な意見が発信されていることを受け、日本にもメリットがあり、赤字が出るようなものに手を出さないこ