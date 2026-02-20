東京大学はきょう、今年1月まで3か月間にわたって無断欠勤をしたとして、40代の男性職員を懲戒解雇にしたと発表しました。東京大学によりますと、男性職員は昨年11月から今年1月までの3か月間、正当な理由なく無断欠勤を続けたため、18日付で、最も重い処分である懲戒解雇になったということです。東京大学では、新型コロナの流行後、一時は全面的に在宅勤務になりました。2023年から在宅勤務は、業務上支障のない場合に限り認めら