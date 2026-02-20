鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回２２日に第５話が放送される。【第５話】本物の儀堂（鈴木亮平）を追うため、早瀬儀堂（鈴木亮平２役）と一香（戸田恵梨香）は、ついに手を組む。だが、儀堂の背後には、合六（北村有起哉）が率いる巨大な闇の組織が存在していた。この組織を潰さなければ、二人に未来はない。早瀬と一香は、儀堂の行方と組織壊滅、二つの目的を同時に達成する危険な策に乗り出す…