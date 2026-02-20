警視庁で11年間にわたり活躍し、「警視総監賞」も受賞した警察犬の退官式が行われました。警視庁鑑識課畑孝博 課長「11年間にわたり、数々の現場に出動していただきました。ありがとうございました」きょう午前、東京・東大和市にある警視庁の警察犬訓練所で行われたのは、犯罪捜査に貢献した警察犬「ブラックシャドー号」の退官式です。「ブラックシャドー号」はラブラドール・レトリバーで、薬物と銃器、どちらの匂いも嗅