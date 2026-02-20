世界文化社は20日、25年11月27日に出版した吉永小百合（80）の写真集「写真集『吉永小百合』」の重版が決定したと発表した。出版から3カ月で重版が決定したことを記念して、吉永直筆のサイン本を、有隣堂書店、三省堂書店、大垣書店で店舗、数量を限定して同日から販売予約を開始した。「写真集『吉永小百合』」は、24年1月に亡くなった写真家の篠山紀信さんが、72年から95年にかけて撮影した貴重な写真を掲載。加えて、本格的な映