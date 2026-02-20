2月20日、B2西地区の熊本ヴォルターズは、大阪産業大学4年の金友蓮が特別指定選手として加入することを発表した。 大阪府出身の金友は、192センチ90キロのスモールフォワード。大阪桐蔭高校から大産大へと進学すると、1年次からインカレに出場。2年次の夏には日本学生選抜にも選出され、「Sun Chlorella presents World University Basketball Series」と「第42回ウィリアム・ジョーンズカップ」に