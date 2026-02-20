日本バスケットボール協会（JBA）は2月20日、Bリーグ所属選手がオフシーズンに3x3へ取り組むJBA 3x3 スペシャライズドチーム「Team TOKYO 2026」の発足を発表。6名が招集され、24日から26日にかけて実施される選考合宿に臨む。 3x3日本代表として14試合に出場したトーマス・ケネディ（シーホース三河）をはじめ、5人制の日本代表経験を持つ中村太地（島根スサノオマジック）、20