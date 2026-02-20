２０日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反落。イラン情勢が緊迫化し地政学リスクの高まりが警戒されたほか、金融株が下落し全体相場を押し下げた。 大引けの日経平均株価は前日比６４２円１３銭安の５万６８２５円７０銭。プライム市場の売買高概算は２４億６８３４万株。売買代金概算は７兆１３６８億円となった。値上がり銘柄数は２９６、値下がり銘柄数は１２６２、変わらずは３９銘柄だった。 １９日の米