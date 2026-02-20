ＳＢＩグローバルアセットマネジメントは２０日の取引終了後、未定としていた２６年３月期の業績・配当予想を見直し、今期の売上高が２７０億円（前期比２．３倍）、営業利益が４５億５０００万円（同２．０倍）、最終利益が２６億５０００万円（同６１．０％増）になる見通しだと発表した。また期末配当予想は１３円７５銭とする。年間配当予想は２２円７５銭（前期は２２円）となる。 今期は売上高と営業利益、経常