セイワホールディングスが３月２７日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際し３７２万株の公募と１６８万株の売り出し、上限８１万株のオーバーアロットメントによる売り出しを行う。公開価格決定日は３月１８日。主幹事はＳＢＩ証券。同社は製造業特化型の事業承継を推進、事業支援を通じたバリューアップを手掛ける。 出所：MINKABU PRESS