著名個人投資家の井村俊哉氏が助言するファンドを手掛ける投資運用会社ｆｕｎｄｎｏｔｅ（ファンドノート、東京都港区）が２０日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、大豊工業株を５．５４％取得したことが判明した。 保有目的は「スチュワードシップ・コードに則り建設的な対話により、ＩＲ・資本効率・ガバナンスの高度化と企業価値向上を促す」とした上で「受益者の利益を保全する為に、保有目