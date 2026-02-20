きょう（20日）午後2時50分ごろ、香川県三木町井戸の住宅（空き家）から火が出ているのに隣の家を訪問していた人が気づき119番通報しました。 火が出たのは木造2階建ての空き家で、現在消防によって消火活動が行われています。（午後4時15分現在）