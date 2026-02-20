WBC出場を控えた野球韓国代表が、沖縄で行われたサムスン・ライオンズとの練習試合でまさかの敗戦を喫した。【写真】トンデモない開脚！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国代表は2月20日、沖縄県の赤間球場で行われたサムスンとの練習試合で3-4と敗れた。韓国代表はシン・ミンジェ（二塁手）、アン・ヒョンミン（右翼手）、キム・ドヨン（指名打者）、ノ・シファン（一塁手）、ク・ジャウク（指名打者）、パク・ドンウォン