☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【2月】 20日(金) 110.44／642円安・5万7000円割れ 19日(木) 120.81 18日(水) 121.27／571円高・5万7000円台回復 17日(火) 119.64 16日(月) 125.18 13日(金) 123.01／697円安・5万7000円割れ 12日(木) 131.39 10日(火) 135.39／1286円高・5万7500円台突破 ９日(月) 130.93／2110円高・5万6000円台突破 ６日(金) 119.21／