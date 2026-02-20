日経平均株価 始値56979.74 高値56979.74 安値56680.88 大引け56825.70(前日比 -642.13 、 -1.12％ ) 売買高24億6834万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆1368億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は642円安と3日ぶり反落、一時5万6600円台に下落 ２．イラン情勢の緊迫化を受け前日の米国はNYダ