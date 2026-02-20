記者会見する上野厚労相＝20日午前、厚労省2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は20日、減額分の一部補償を3月に始めると告示した。窓口は自治体で、対象者のうち当時の記録がある原告は速やかに受け取れる。原告以外では、現在も生活保護を受けている場合は26年度中に受給。保護から外れていれば、まず補償の申請が必要で、今年夏ごろから申請を受け付け受給時期は夏以降となる見通し。