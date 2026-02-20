タレント河合郁人（38）が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪で19日（日本時間20日）に行われたフィギュアスケート女子シングル・フリーの演技を振り返った。坂本花織（25＝シスメックス）が銀メダル、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルをそれぞれ獲得。千葉百音（20＝木下グループ）は4位で、日本勢は3人が上位へ躍進。アリサ・