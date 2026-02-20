地球によく似た惑星「都星（とせい）」から、３体の調査員が東京にやってきた――。東京都は２０日、こうした設定の広報キャラクター「都星人」を新たに作成したと発表した。暮らしに役立つ都政情報の発信に活用する。３体は、クールでもの知りな緑の「ふくほう」（多摩居住）、心配性でおっちょこちょいな赤の「きくかめ」（島しょ居住）、トレンドに敏感な黄の「つたねこ」（２３区居住）。都は３体による会話形式の短い動画