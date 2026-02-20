◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）今季から巨人でプレーする新助っ人右腕・マタ投手が、ここまでの状態について明かしました。日本で迎える新たなシーズンに向け、WBCのベネズエラ代表を辞退し、春季キャンプに臨んでいるマタ投手。ここまでも順調に来ているそうで「練習のルーティーンや時差にも順応できており、早くシーズンが始まってほしいという思いがどんどん出てきている」と語ります。