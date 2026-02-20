20日午後、神奈川県横浜市保土ケ谷区で住宅3棟が燃える火事がありました。この火事で年齢や性別がわからない遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、20日午後3時すぎ、横浜市保土ケ谷区で「隣の家から火が出ている」と近くの住民から110番通報がありました。火は住宅3棟に燃え広がり、ポンプ車など30台が出動しておよそ2時間後に消し止められましたが、火元とみられる木造2階建て住宅の1階から年齢や性別がわからない1人の