フィギュア金のアリサ・リウ「悪い物語もやはり物語」ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が合計226.79点で逆転の金メダルをつかんだ。演技後に公開した自らの“哲学”に、日本人から感動の声が上がっている。ショートプログラムを3位の76.59点で終えたリウは、フリーでトップの150.20点を叩き出し大逆転。笑みを浮かべ、伸び伸び滑る姿が印象的だった。