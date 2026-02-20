岡村隆史はるな愛の半生描いた映画の感想語る「自分が恥ずかしいというか。もう反省。カッコ悪い」お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史が１９日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。Ｎｅｔｆｌｉｘで配信中の映画「ＴｈｉｓｉｓＩ」の感想を語った。同作は、放送作家の鈴木おさむ氏がプロデュースし、タレントのはるな愛の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘのオリジナル映画。