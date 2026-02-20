ソーシャライトで実業家、ミュージシャンの顔も持つパリス・ヒルトンが45歳の誕生日を迎え、“生まれたままの姿”にジュエリーとファーをまとった幻想的な写真を公開した。【写真】パリス・ヒルトン“生まれたままの姿”で45歳誕生日を祝福2月17日に誕生日を迎えたパリスが、日本時間2月19日にインスタグラムを更新。「生まれたままの姿で」とキャプションを添え、素肌にキラキラと輝くチョーカーとオペラグローブ、ニーハイソ