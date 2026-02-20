３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて宮崎強化合宿中の侍ジャパン・井端弘和（５０）が２０日、ドジャースの編成部選手育成、能力開発担当主任として大谷翔平投手（３１）の通訳も務めてサポートするウィル・アイアトン氏（３７）をアナリストとして招集することを明かした。ド軍では編成部に所属しデータを扱う仕事をメインとしており、指揮官は「メインはデータ班に入ってやってもらいたい」と“