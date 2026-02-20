◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、芝・１４００メートル＝１着馬に高松宮記念への優先出走権）＝２０日、栗東トレセン初タイトルを目指すマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）は角馬場でハッキングを行い、前日調整を終えた。宮調教師は「追い切った後も変わりはない」とうなずく。枠順は５枠９番に決まった。オープン入り初戦の前走、睦月Ｓは勝ち馬の大逃げが決まったが、２番手から力強く脚を