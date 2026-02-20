a子が1月21日に配信した「Turn It Up」が、「#NEXTJP」のタイアップに決定した。「#NEXTJP」とは、日本郵政グループが次の時代をリードするブランドとなることを目指し、進化・成長、新価値創出を象徴する新たなアクションマークを起点として展開するプロジェクト。郵便番号でMVが変化する新たな音楽体験コンテンツ「POST CODE VISUALIZER（ポストコード・ビジュアライザー）」が公開された。「Turn It Up」のミュージックビデオを