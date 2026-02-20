ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子・坂本花織（シスメックス）が、２０２２年北京大会の銅メダルに続き、２大会連続表彰台となる銀メダルを獲得した。坂本がライバルかつ親友で、北京五輪団体銀メダリストの樋口新葉と通った東京・千駄ヶ谷の紅茶店「モンマスティー千駄ヶ谷」の代表取締役・柏井慶一さん（６７）が２０日、スポーツ報知の取材に応じた。柏井さんは今季限りで引退を表明している坂本と樋口に向け