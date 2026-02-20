「短気」「イキリ」「いつもナイフをちらつかせる"ヤバいやつ"」──容疑者の知人たちは、男の人物像についてこのようにこう口を揃えた。【写真】岩崎龍我容疑者がSNSに投稿した「身の上話」、持ち歩いていた”銀のリボルバー”を突きつける様子、友人との”刺傷トラブル”で血まみれになった壁ほか2月14日深夜、大阪・道頓堀で少年3人が刺され、死傷する悲惨な事件が起きた。亡くなったのは奈良市に住む会社員、鎌田隆之亮さん