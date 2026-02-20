韓国国内のすべての航空会社が、機内でのモバイルバッテリー使用を全面的に禁止した。最近、国内外でモバイルバッテリーによる火災や発火事故が相次いでいることから、安全規定を大幅に強化した措置だ。20日、航空業界によると、ティーウェイ航空は今月23日から、機内でモバイルバッテリーを使って携帯電話をはじめとする電子機器を充電することや、モバイルバッテリー自体の充電を禁止すると告知した。電子機器の充電が必要な場合