世界保健機関（WHO）から脱退した米国が、年間20億ドル（約3100億円）を投じて米国主導のグローバル保健システムを構築する見通しだ。19日（現地時間）、ワシントン・ポスト（WP）によると、米保健福祉省はWHOを代替する新たなグローバル保健システム構築のため、年間20億ドルを投じる内容の政策提案書をまとめた。保健福祉省はドナルド・トランプ政府の関係者を対象に内部ブリーフィングも進行したとWPが伝えた。トランプ政府は昨