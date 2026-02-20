ディズニーアンバサダーホテルでは、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催！南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プール、見た目にも楽しいメニューやドリンクなど、家族みんなで夏を満喫できるイベント。2026年7月1日（水）から9月14日（月）の期間限定で開催されます。 ディズニーアンバサダーホテル「トロピカルサマーフェスティバル」 期間：2026年7月1日（水）〜9月14日（月）ディズ