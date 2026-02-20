【新華社ハルビン2月20日】「氷城（氷の都市）」と呼ばれる中国黒竜江省ハルビン市は、旧暦の元日に思いがけず小雪が降り、銀世界に包まれた。目抜き通りの中央大街は厳かな雰囲気で、春節（旧正月）最初の観光客を迎えた。中央大街を歩けば、開放的な建築芸術の殿堂に身を置いているような感覚になる。ハルビンにはかつて数十カ国・地域の居留民が暮らし、多様な文化が融合していた。通りの両側にはバロックやルネサンス、ア